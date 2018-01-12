Минск выступил резко против антироссийской политики Евросоюза

Власти Беларуси выступили резко против политики Евросоюза, которые предлагают работать в ущерб России. В Минске заявили, что не будут вредить Москве.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск не собирается развивать политические и торговые отношения с Евросоюзом таким образом, чтобы они пошли во вред Российской Федерации. Господин Макей подчеркнул, что Беларусь развивает отношения с другими странами не для того, чтобы «дружить за счёт кого-то или против кого-то».

- Мы развиваем торгово-экономические и политические отношения с ЕС, но ни в коей мере не намерены дружить с ними за счёт России или в ущерб ей, - сказал дипломат в интервью изданию «Синьхуа».

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь будет выстраивать нормальные отношения со всеми государствами, чтобы «устранить разделительные линии, которые присутствуют в Европе и нашем регионе». Кроме того, ранее в МИД Беларуси отказались заключать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.