Московский «Локомотив» лишился надежды на чемпионство

Лидер команды готов покинуть клуб до завершения чемпионата. Футболист уже ведёт переговоры с командой из итальянской серии А.

Мануэль Фернандеш, полузащитник столичного «Локомотива» и один из лидеров команды, которая занимает первое место в текущем чемпионате России по футболу, дал своё согласие на переход в другую команду. Как сообщило издание Maisefutebol, игроком интересуется миланский «Интер».

По информации зарубежных журналистов, Фернандеш выразил своё согласие на переезд в Италию. Но в «Локомотиве» пока не готовы отпускать португальца, так как его контракт рассчитан до 2019 года и, как минимум, он нужен Юрию Сёмину этой весной для победы в российском чемпионате.

В текущем сезоне Фернандеш забил за «Локомотив» 8 мячей. Команда идёт первой в таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Ближайшие преследователи, «Зенит» и «Спартак», занимают вторую и третью строку с 37-ю очками.