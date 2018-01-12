Спорт

Константин Большаков
12 Января, 2018 10:41

Московский «Локомотив» лишился надежды на чемпионство

Мануэль Фернандеш.
Источник: rsport.ru
#футбол

#локомотив

#чемпионатроссии
Москва, 12 Января - DIXINEWS.

Лидер команды готов покинуть клуб до завершения чемпионата. Футболист уже ведёт переговоры с командой из итальянской серии А.

Мануэль Фернандеш, полузащитник столичного «Локомотива» и один из лидеров команды, которая занимает первое место в текущем чемпионате России по футболу, дал своё согласие на переход в другую команду. Как сообщило издание Maisefutebol, игроком интересуется миланский «Интер».

По информации зарубежных журналистов, Фернандеш выразил своё согласие на переезд в Италию. Но в «Локомотиве» пока не готовы отпускать португальца, так как его контракт рассчитан до 2019 года и, как минимум, он нужен Юрию Сёмину этой весной для победы в российском чемпионате.

В текущем сезоне Фернандеш забил за «Локомотив» 8 мячей. Команда идёт первой в таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Ближайшие преследователи, «Зенит» и «Спартак», занимают вторую и третью строку с 37-ю очками.

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