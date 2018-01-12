США скоро введут очередные санкции против россиян

Америка введёт ограничения в отношении ещё пятидесяти россиян. Решение коснётся бизнесменов и чиновников.

В Вашингтоне активно работают над «кремлёвским докладом», документом, по итогам которого около 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, приближённых к высшему руководству РФ, попадут под санкции. Об этом сообщили источники в государственных органах США, пишет «Коммерсант».

По американским законам, вместе с теми, кого затронут санкции, в список войдут и члены их семей. Всего же перечень может затронуть порядка 300 человек, но конкретные имена в Белом доме называть не стали.

- Антироссийские санкции будут объявлены в ближайшем будущем, - подтвердил ранее эту информацию министр финансов США Стивен Мнучин.

Ожидается, что «кремлёвский доклад» представят уже в конце января.