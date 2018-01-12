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Константин Большаков
12 Января, 2018 08:25
США скоро введут очередные санкции против россиян
Флаг США.
Источник: infopolk.ru
Москва, 12 Января - DIXINEWS.
Америка введёт ограничения в отношении ещё пятидесяти россиян. Решение коснётся бизнесменов и чиновников.
В Вашингтоне активно работают над «кремлёвским докладом», документом, по итогам которого около 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, приближённых к высшему руководству РФ, попадут под санкции. Об этом сообщили источники в государственных органах США, пишет «Коммерсант».
По американским законам, вместе с теми, кого затронут санкции, в список войдут и члены их семей. Всего же перечень может затронуть порядка 300 человек, но конкретные имена в Белом доме называть не стали.
- Антироссийские санкции будут объявлены в ближайшем будущем, - подтвердил ранее эту информацию министр финансов США Стивен Мнучин.
Ожидается, что «кремлёвский доклад» представят уже в конце января.
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