После застолья в рязанском кардиодиспансере последовали увольнения

Некоторые из врачей, решивших устроить праздничное застолье прямо во время работы, уже уволены. О произошедшем стало известно благодаря пациенту, снявшему видео.

В министерстве здравоохранения по Рязанской области проведена проверка по факту застолья в местном кардиологическом диспансере во время рабочего дня. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на заявление ведомства, сразу двое медиков уволены по итогам разбирательства.

- Должностей лишились заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением. Главный врач кардиодиспансера получила выговор, - заявили в региональном Минздраве.

Напомним, всё началось с того, что один из пациентов клиники выложил в интернете видеозапись, где врачи кардиологического диспансера вместо выполнения должностных обязанностей сидят за накрытым столом и празднуют Новый год. В это время в коридорах больницы их ждали пациенты.

Оператор заявил, что всё это проводилось под видом совещания. В конце съёмки мужчина пообещал, что видео будет отправлено куда следует и, судя по всему, сдержал своё слово.