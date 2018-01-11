Здоровье

Константин Большаков
11 Января, 2018 16:39

Новогодние каникулы для россиян сократят до двух дней

Новый год на Красной площади.
Источник: linkis.com
#новыйгод

#отдых

#каникулы
Москва, 11 Января - DIXINEWS.

В России хотят существенно сократить продолжительность новогодних каникул. Это связано с повышенным травматизмом людей в период праздников.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране необходимо сократить продолжительность каникул в Новый год. По мнению бывшего главного санитарного врача, россиянам хватит двух дней на отдых.

Онищенко предлагает возродить советскую систему, перенеся начало рабочей недели в наступившем году уже на 2 января. Парламентарий предлагает сделать 31 декабря укороченным рабочим днём, а 1 января выходным. Такую позицию Геннадий Онищенко занимает в связи с тем, что новогодние каникулы - период повышенной смертности.

- Январь - тот месяц, когда идёт дополнительная смертность населения, - подчеркнул господин Онищенко.

Он отметил, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, происходят из-за алкоголя. Речь идёт об отравлениях спиртными напитками и травмами в ДТП, устроенными нетрезвыми водителями.

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