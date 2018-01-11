|
Константин Большаков
11 Января, 2018 16:39
Новогодние каникулы для россиян сократят до двух дней
Новый год на Красной площади.
Источник: linkis.com
Москва, 11 Января - DIXINEWS.
В России хотят существенно сократить продолжительность новогодних каникул. Это связано с повышенным травматизмом людей в период праздников.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в стране необходимо сократить продолжительность каникул в Новый год. По мнению бывшего главного санитарного врача, россиянам хватит двух дней на отдых.
Онищенко предлагает возродить советскую систему, перенеся начало рабочей недели в наступившем году уже на 2 января. Парламентарий предлагает сделать 31 декабря укороченным рабочим днём, а 1 января выходным. Такую позицию Геннадий Онищенко занимает в связи с тем, что новогодние каникулы - период повышенной смертности.
- Январь - тот месяц, когда идёт дополнительная смертность населения, - подчеркнул господин Онищенко.
Он отметил, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, происходят из-за алкоголя. Речь идёт об отравлениях спиртными напитками и травмами в ДТП, устроенными нетрезвыми водителями.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия