Партии

Константин Большаков
11 Января, 2018 15:59

Навальный рассказал о смехотворных отказах в регистрации «Партии прогресса»

Алексей Навальный.
Источник: argumenti.ru
#Навальный

#партии

#оппозиция
Москва, 11 Января - DIXINEWS.

Навальный попытается в очередной раз зарегистрировать свою партию в Минюсте. Это уже седьмая попытка.

Алексей Навальный заявил об очередной попытке зарегистрировать «Партию прогресса», которую возглавляет политик, в министерстве юстиции РФ. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», это уже седьмой раз, когда оппозиционер пытается пройти регистрацию со своей партией.

- «Партию прогресса» мы пытались зарегистрировать с 2012 года, - отметил Алексей Навальный. - Провели для этого шесть съездов. Отказы в регистрации были по смехотворным основаниям типа отсутствие проблема в начале строки заявления на регистрацию.

Учредительный съезд партийцы намерены провести 3 марта. К лету сторонники Навального планируют зарегистрировать необходимое количество региональных отделений (их нужно 43) и принять участие в выборах.

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