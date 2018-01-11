В Германии призвали поэтапно снимать санкции с России

Глава МИД Германии считает, что с России пора снять санкции. Однако Москва должна что-то сделать для этого.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что с России можно снять экономические и политические санкции. Отмену ограничений нужно проводить поэтапно, передают слова политика немецкие СМИ.

В МИД Германии считают так – разрешить проблему конфликта в Украине в одночасье просто невозможно. Возможно, российским властям нужен стимул для действий, которым и станет поэтапное снятие ограничений. И если Москва захочет добиться длительного перемирия на Донбассе, то взамен Евросоюз должен отблагодарить Россию.

- Если РФ готова содействовать перемирию на востоке Украины, она должна что-то получить за это, - считает Зигмар Габриэль. - Идея полной отмены антироссийских санкций лишь при условии полного выполнения Минских соглашений оторвана от реальности.

При этом ранее в Евросоюзе заявили, что пока не видят причин для снятия санкций с России.