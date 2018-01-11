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Константин Большаков
11 Января, 2018 13:02
В Германии призвали поэтапно снимать санкции с России
МИД Германии.
Источник: echo24.cz
Москва, 11 Января - DIXINEWS.
Глава МИД Германии считает, что с России пора снять санкции. Однако Москва должна что-то сделать для этого.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что с России можно снять экономические и политические санкции. Отмену ограничений нужно проводить поэтапно, передают слова политика немецкие СМИ.
В МИД Германии считают так – разрешить проблему конфликта в Украине в одночасье просто невозможно. Возможно, российским властям нужен стимул для действий, которым и станет поэтапное снятие ограничений. И если Москва захочет добиться длительного перемирия на Донбассе, то взамен Евросоюз должен отблагодарить Россию.
- Если РФ готова содействовать перемирию на востоке Украины, она должна что-то получить за это, - считает Зигмар Габриэль. - Идея полной отмены антироссийских санкций лишь при условии полного выполнения Минских соглашений оторвана от реальности.
При этом ранее в Евросоюзе заявили, что пока не видят причин для снятия санкций с России.
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