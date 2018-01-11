В Госдуме не верят в версию Польши о взрыве на борту Качиньского

Российские чиновники прокомментировали расследование Польши о гибели Леха Качиньского. Версия польской стороны вызывает сомнения.

В Государственной думе призвали не доверять версии Минобороны Польши о том, что самолёт Леха Качиньского потерпел крушение в результате взрыва на борту. Об этом в интервью «RT» заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алесей Чепа. Он, в частности, отметил, что расследование авиакатастроф - сложная и кропотливая задача, которую должны решать международные специалисты, а не отдельно взятое ведомство.

- Поэтому подобным выводам спустя столько времени я бы не доверял, - сказал господин Чепа. - Это попытка разыграть политические интересы под любым предлогом.

Напомним, Минобороны Польши ранее согласилось с мнением международного эксперта, что на борту Ту-154 с Качиньским произошли взрывы. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года в Смоленске. Тогда вместе с президентом Польши Лехом Качиньским погибли ещё 96 человек.