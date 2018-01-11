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Константин Большаков
11 Января, 2018 12:14
В Госдуме не верят в версию Польши о взрыве на борту Качиньского
Лех Качиньски.
Источник: vesti.az
Москва, 11 Января - DIXINEWS.
Российские чиновники прокомментировали расследование Польши о гибели Леха Качиньского. Версия польской стороны вызывает сомнения.
В Государственной думе призвали не доверять версии Минобороны Польши о том, что самолёт Леха Качиньского потерпел крушение в результате взрыва на борту. Об этом в интервью «RT» заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алесей Чепа. Он, в частности, отметил, что расследование авиакатастроф - сложная и кропотливая задача, которую должны решать международные специалисты, а не отдельно взятое ведомство.
- Поэтому подобным выводам спустя столько времени я бы не доверял, - сказал господин Чепа. - Это попытка разыграть политические интересы под любым предлогом.
Напомним, Минобороны Польши ранее согласилось с мнением международного эксперта, что на борту Ту-154 с Качиньским произошли взрывы. Трагедия произошла 10 апреля 2010 года в Смоленске. Тогда вместе с президентом Польши Лехом Качиньским погибли ещё 96 человек.
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