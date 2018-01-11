Здоровье

Константин Большаков
11 Января, 2018 10:42

В России резко выросло число противников абортов

Акция противников абортов.
Источник: my-madonna.ru
#аборты

#консерватизм

#соцопрос
Москва, 11 Января - DIXINEWS.

За последнее время существенно выросло число противников абортов в России. Информация представлена из социального опроса.

За 20 лет в России число тех, кто выступает против абортов, возросло с 12 до 35%. Социолог «Левада-центра» Карина Пипия рассказала, что на сегодняшний день каждая третья женщина (37% опрошенных) считает предосудительным избавляться от ребёнка, даже если в семье нет денег на его содержание.

- Разницы в позиции молодых и более взрослых женщин нет, - рассказала Карина Пипия. - Прослеживается общий тренд на рост консервативных оценок: раньше аборт осуждала каждая пятая, теперь уже каждая третья.

Примерно так же думают и мужчины, свидетельствуют результаты опроса. 31% респондентов мужского пола не поддерживают искусственное прерывание беременности, пишут «Известия».

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