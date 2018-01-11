В России резко выросло число противников абортов

За последнее время существенно выросло число противников абортов в России. Информация представлена из социального опроса.

За 20 лет в России число тех, кто выступает против абортов, возросло с 12 до 35%. Социолог «Левада-центра» Карина Пипия рассказала, что на сегодняшний день каждая третья женщина (37% опрошенных) считает предосудительным избавляться от ребёнка, даже если в семье нет денег на его содержание.

- Разницы в позиции молодых и более взрослых женщин нет, - рассказала Карина Пипия. - Прослеживается общий тренд на рост консервативных оценок: раньше аборт осуждала каждая пятая, теперь уже каждая третья.

Примерно так же думают и мужчины, свидетельствуют результаты опроса. 31% респондентов мужского пола не поддерживают искусственное прерывание беременности, пишут «Известия».