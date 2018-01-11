В мэрии Сочи оправдались за учителей, живущих в подвале школы

Сочинские власти прокомментировали ситуацию с педагогами, живущими в подвале школы, где работают. По словам чиновников, там всё нормально.

Представители управления по образованию и науке администрации города Сочи объяснили ситуацию со школой №4, где на цокольном этаже живут 7 семей. Это педагоги, которые трудятся тут же. По информации «Юга.ру», чиновники уверяют, что в этом нет ничего плохого.

- Помещения, где живут семьи, имеют отдельный вход, расположены в цокольном этаже, имеют отдельный вход, - пояснили в городской мэрии. - Все меры пожарной безопасности соблюдены.

На такие меры властям пришлось пойти в связи с тем, что в городе ощущается острая нехватка квалифицированных педагогов. А чтобы привлекать учителей из других регионов, нужно позаботиться о решении квартирного вопроса.

Напомним, необычное жильё для учителей было обнаружено журналистами в начале января 2018 года. Оно представляло собой одноэтажную пристройку на территории учебного заведения.