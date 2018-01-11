Общество

Константин Большаков
11 Января, 2018 09:57

В мэрии Сочи оправдались за учителей, живущих в подвале школы

Администрация города Сочи.
Источник: sadsha.ru
#школа

#жильё

#учителя
Сочи, 11 Января - DIXINEWS.

Сочинские власти прокомментировали ситуацию с педагогами, живущими в подвале школы, где работают. По словам чиновников, там всё нормально.

Представители управления по образованию и науке администрации города Сочи объяснили ситуацию со школой №4, где на цокольном этаже живут 7 семей. Это педагоги, которые трудятся тут же. По информации «Юга.ру», чиновники уверяют, что в этом нет ничего плохого.

- Помещения, где живут семьи, имеют отдельный вход, расположены в цокольном этаже, имеют отдельный вход, - пояснили в городской мэрии. - Все меры пожарной безопасности соблюдены.

На такие меры властям пришлось пойти в связи с тем, что в городе ощущается острая нехватка квалифицированных педагогов. А чтобы привлекать учителей из других регионов, нужно позаботиться о решении квартирного вопроса.

Напомним, необычное жильё для учителей было обнаружено журналистами в начале января 2018 года. Оно представляло собой одноэтажную пристройку на территории учебного заведения.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Нижнем Новгороде пять школ не будут работать в новом учебном году
На Южном Урале требуют отменить шестидневку
В Башкирии определились, когда проводить День знаний
Читайте в рубрике:
После застолья в рязанском кардиодиспансере последовали увольнения
Владимир Путин высказал мнение о ЕГЭ и платных ВУЗах
Сотрудники «Почта-банка» выбивают долги матом и угрозами

Кукурузник нового поколения планируют серийно производить в Новосибирске
Военную колонную НАТО арестовали при попытке въехать в Германию
В Южной Корее открыли охоту на майнеров
Главврачу самого большого перинатального центра в Сибири грозит 15 лет тюрьмы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После застолья в рязанском кардиодиспансере последовали увольнения (ВИДЕО)
Москва, 11 Января, 16:39.
Новогодние каникулы для россиян сократят до двух дней
Пермь, 11 Января, 16:21.
В столице Прикамья введены 34 новых фотовидеофиксатора
Москва, 11 Января, 15:59.
Навальный рассказал о смехотворных отказах в регистрации «Партии прогресса»
Пермь, 11 Января, 15:38.
50 семей Пермского края получили паллиативную помощь в декабре 2017-го
Челябинск, 11 Января, 15:20.
Около 2500 сирот обрели семью в Челябинской области
Волгоград, 11 Января, 15:00.
Волгоградская промышленность экспортировала металлы на $300 млн
Ростов-на-Дону , 11 Января, 14:50.
Из Ростова теперь можно летать в Беларусь напрямую
Пермь, 11 Января, 14:03.
Пермский аэропорт: итоги 2017 года
Пермь, 11 Января, 14:01.
ООО «ПСК» переезжает в Пермь
Пермь, 11 Января, 13:54.
В Перми отреставрируют объект культурного наследия
Москва, 11 Января, 13:02.
В Германии призвали поэтапно снимать санкции с России
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия