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Константин Большаков
10 Января, 2018 17:13
Российский пилот «Формулы-1» попал в «Феррари»
Даниил Квят.
Источник: rt.com
Москва, 10 Января - DIXINEWS.
Российский гонщик теперь будет представлять цвета итальянской «конюшни». Эта информация держалась в секрете долгое время.
Даниил Квят будет работать гонщиком по развитию итальянской команды «Формулы-1» «Феррари». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на заявление представителей команды. Пока что информация о контракте довольно скудная. Финансовые подробности также остаются под занавесом тайны. Квяту предстоит тестировать машину на симуляторе.
- Известно, что 23-летний россиянин будет работать на базе итальянской команды и заниматься развитием болида в сезоне 2018 года, - пишет сайт «Championat.com».
Напомним, 28 октября 2017 года Квята убрали из «Торо Россо» после серии неудачных выступлений, и российский гонщик не сумел завершить сезон. Его заменил француз Пьер Гасли. По результатам сезона Даниил Квят остался лишь на 19 месте и набрал 5 очков.
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