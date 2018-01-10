Российский пилот «Формулы-1» попал в «Феррари»

Российский гонщик теперь будет представлять цвета итальянской «конюшни». Эта информация держалась в секрете долгое время.

Даниил Квят будет работать гонщиком по развитию итальянской команды «Формулы-1» «Феррари». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на заявление представителей команды. Пока что информация о контракте довольно скудная. Финансовые подробности также остаются под занавесом тайны. Квяту предстоит тестировать машину на симуляторе.

- Известно, что 23-летний россиянин будет работать на базе итальянской команды и заниматься развитием болида в сезоне 2018 года, - пишет сайт «Championat.com».

Напомним, 28 октября 2017 года Квята убрали из «Торо Россо» после серии неудачных выступлений, и российский гонщик не сумел завершить сезон. Его заменил француз Пьер Гасли. По результатам сезона Даниил Квят остался лишь на 19 месте и набрал 5 очков.