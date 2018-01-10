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Константин Большаков
10 Января, 2018 16:11
Владимир Путин высказал мнение о ЕГЭ и платных ВУЗах
Встреча Владимира Путина со школьниками.
Источник: tvc.ru
Тверь, 10 Января - DIXINEWS.
Сегодня глава государства рассказал, что думает о системе российского образования. По мнению Путина, в ней есть, что улучшать.
10 января президент РФ Владимир Путин встретился с рабочими Тверского вагоностроительного завода. В ходе беседы российский лидер затронул и тему образования в стране. В частности, Путин высказал своё мнение относительно Единого государственного экзамена и платной учёбы в государственных ВУЗах.
Так, президент считает, что ЕГЭ необходимо сохранить и усовершенствовать, ведь этот экзамен даёт возможность ребятам из регионов поступить в ведущие учебные заведения страны, пишет «ТАСС».
- Что касается ЕГЭ, есть плюсы и минусы. Он уравнивает всех поступающих абитуриентов. При том, что есть минусы, эта система работает и её нужно совершенствовать, - сказал Владимир Путин.
Кроме того, глава государства заверил, что хоть платная часть получения высшего образования сохраниться, бесплатная учёба всё равно останется.
- Здесь принципиальных изменений не будет, - добавил Путин.
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