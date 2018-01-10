Общество

Константин Большаков
10 Января, 2018 16:11

Владимир Путин высказал мнение о ЕГЭ и платных ВУЗах

Встреча Владимира Путина со школьниками.
Источник: tvc.ru
#Путин

#образование

#ЕГЭ
Тверь, 10 Января - DIXINEWS.

Сегодня глава государства рассказал, что думает о системе российского образования. По мнению Путина, в ней есть, что улучшать.

10 января президент РФ Владимир Путин встретился с рабочими Тверского вагоностроительного завода. В ходе беседы российский лидер затронул и тему образования в стране. В частности, Путин высказал своё мнение относительно Единого государственного экзамена и платной учёбы в государственных ВУЗах.

Так, президент считает, что ЕГЭ необходимо сохранить и усовершенствовать, ведь этот экзамен даёт возможность ребятам из регионов поступить в ведущие учебные заведения страны, пишет «ТАСС».

- Что касается ЕГЭ, есть плюсы и минусы. Он уравнивает всех поступающих абитуриентов. При том, что есть минусы, эта система работает и её нужно совершенствовать, - сказал Владимир Путин.

Кроме того, глава государства заверил, что хоть платная часть получения высшего образования сохраниться, бесплатная учёба всё равно останется.

- Здесь принципиальных изменений не будет, - добавил Путин.

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