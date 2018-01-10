Криминал

Константин Большаков
10 Января, 2018 14:34

Насильник Дианы Шурыгиной дал первое интервью после освобождения

Сергей Семёнов.
Источник: kp.ru
#изнасилование

#Шурыгина

#Семенов
Ульяновск, 10 Января - DIXINEWS.

Сергей Семёнов рассказал о первых впечатлениях на воле. Судя по всему, у него отличное настроение.

10 января условно-досрочно вышел из-под стражи Сергей Семёнов, который был осуждён за изнасилование Дианы Шурыгиной. Эта история вызвала огромный резонанс, ей посвятили несколько ток-шоу на центральных телеканалах, в частности три серии передачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Мнения людей разделились: одни полагали, что Шурыгина была не против интимной связи с Семёновым и сама соблазнила его, другие считали молодого человека преступником.

Накануне сестра Семёнова Екатерина сообщила в социальной сети «Вконтакте», что целый год семья парня добивалась его выхода по УДО. При этом ранее Сергея осудили на 8 лет строгого режима, затем приговор смягчили до 3 лет и 3 месяцев, а теперь и вовсе отпустили.

Сегодня в паблике «Mash» появилась видеозапись первого интервью Сергея Семёнова.

- С каждой минутой на свободе настроение становится лучше, - поделился Семёнов. - Увидев родных, почувствовал, что всё закончилось. Спасибо, благодаря вам я сижу не 8 лет, а оказался дома через год.

Первый день на свободе Сергей планирует провести со своей семьёй. А что касается Дианы Шурыгиной, то парень заявил, что держать злобу на таких людей бессмысленно.

- Я слышал, что она прославилась, но никак не отношусь к этому. Не думаю, что я бы хотел с ней встретиться. Если можно было бы вернуть время назад, я бы не допустил, чтобы это произошло, - добавил Сергей.

В конце беседы парень пожелал самому себе больше никогда не попадать в подобные ситуации.

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