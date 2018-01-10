Названа причина смерти актёра Михаила Державина

Печальная новость пришла сегодня для всех любителей кино и театра. Скончался Михаил Державин.

На 82-м году жизни умер народный артист России Михаил Державин, сообщает корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на Московский академический театр сатиры. Причиной смерти актёра называют продолжительную болезнь.

- О дате похорон и месте прощания будет сообщено дополнительно, - добавили представители театра.

50 лет своей жизни Михаил Державин посвятил Театру сатиры. Торжественная дата отмечалась совсем недавно, 23 декабря 2017 года.

Зрители знают и любят Михаила Михайловича по таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи», «Ревизор» и «Чокнутые». Державин также награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвёртой степени, орденом Дружбы и орденом Почёта.