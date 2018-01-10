В Госдуме высмеяли американские «страшилки» о сдерживании России

В Америке активно прорабатывают новые способы сдерживания РФ. Речь идёт, конечно, о ядерном вооружении.

Бывший спецпомощник экс-президента США Барака Обамы в сфере контроля ядерного оружия Джон Вулфстал заявил, что Америка готовится разработать новую ядерную боеголовку. По его словам, так Вашингтон рассчитывает сдержать Россию от применения тактических снарядов на Ближнем Востоке. В Белом доме опасаются, что Москва может пойти на такие меры.

По данным Вулфстала, новые боеголовки появятся на модифицированных ракетах Trident D5, которыми вооружают подводные лодки. Кроме того, благодаря новой доктрине США сможет расширить свои возможности для использования ядерного оружия.

- Это умеренный, сильный язык, который даёт понять, что любая попытка РФ или Северной Кореи применить ядерное оружие повлечёт многочисленные последствия для них, - передаёт слова Вулфстала «The Guardian».

На этот шаг уже отреагировали российские власти. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ Андрей Красов прокомментировал слова Джона Вулфстала.

- Это страшилка от заокеанских коллег, - передаёт РБК слова Красова. - Президент России и Минобороны неоднократно заявляли: РФ не собирается ни на кого нападать.

Красов подчеркнул, что модернизация вооружённых сил России это не участие в гонке вооружений, а комплексные мероприятия для безопасности нашей страны.