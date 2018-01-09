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Константин Большаков
10 Января, 2018 07:01
Квартиру родителей Навального угрожали взорвать
Алексей Навальный.
Источник: inosmi.ru
Москва, 10 Января - DIXINEWS.
Инцидент с родителями политика произошёл в новогодние праздники. Кто-то угрожал взорвать их квартиру.
Телеграм-канал Mash сообщил о том, что во время новогодних праздников неизвестные угрожали взорвать квартиру родителей оппозиционера Алексея Навального. Злоумышленники позвонили в один из отделов полиции московского района Люблино и заявили, что квартира по адресу, где проживают родители Навального, будет взорвана.
На место происшествия немедленно приехали полицейские. В квартиру они попасть не смогли, так как никто не открывал дверь, но, проверив подъезд и этаж, взрывчатки не обнаружили. Ведётся ли проверка по факту случившегося - не уточняется.
Напомним, в конце декабря ЦИК отказался зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на должность президента РФ.
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