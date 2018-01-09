Криминал

Константин Большаков
10 Января, 2018 06:04

Насильник Дианы Шурыгиной выходит на свободу

Сергей Семёнов.
Источник: ulpressa.ru
Москва, 10 Января - DIXINEWS.

Скандальная история наконец-то может получить развязку. Парень, севший за интимную связь с Шурыгиной, скоро освободится.

Сестра Сергея Семёнова, осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной, Екатерина написала в социальной сети «Вконтакте», что её брат вскоре выйдет из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. По словам девушки, семья парня целый год боролась за свободу Сергея.

- Сергей Семёнов скоро окажется на свободе, целый год мы боролись за его судьбу, - передаёт слова девушки корреспондент ИА «DixiNews». - Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея.

Точный срок освобождения Семёнова пока неизвестен. Напомним, 21-летний Сергей был осуждён за интимную связь с Шурыгиной по обвинению в изнасиловании. Инцидент произошёл на вписке - вечеринке, где собирается молодёжь. Сначала Семёнова осудили на 8 лет строгого режима, но затем смягчили срок до 3 лет и 3 месяцев.

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