Сотрудники «Почта-банка» выбивают долги матом и угрозами

В интернете опубликовали аудиозапись, где сотрудник банка угрожает клиентке. Его уже увольняют.

В телеграм-канале Mash была опубликована аудиозапись, на которой сотрудник одного из отделений «Почта-банка» в Перми при помощи мата и угроз пытается заставить клиентку организации погасить долги по кредиту. В банке уже отреагировали на этот инцидент.

Как заявила PR-директор «Почта-банк» Ольга Очертина в интервью, работник кредитной организации будет уволен.

- Мы разобрались в ситуации, взаимодействие с клиентами в подобном ключе недопустимо, - заявила госпожа Очертина, признав, что на записи действительно голос сотрудника «Почта-банка». - Работник будет уволен.

Кроме того, Ольга Очертина принесла извинения за действия сотрудника.