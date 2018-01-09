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Константин Большаков
9 Января, 2018 18:00
Сотрудники «Почта-банка» выбивают долги матом и угрозами
Офис «Почта-банка».
Источник: biz.a42.ru
Пермь, 09 Января - DIXINEWS.
В интернете опубликовали аудиозапись, где сотрудник банка угрожает клиентке. Его уже увольняют.
В телеграм-канале Mash была опубликована аудиозапись, на которой сотрудник одного из отделений «Почта-банка» в Перми при помощи мата и угроз пытается заставить клиентку организации погасить долги по кредиту. В банке уже отреагировали на этот инцидент.
Как заявила PR-директор «Почта-банк» Ольга Очертина в интервью, работник кредитной организации будет уволен.
- Мы разобрались в ситуации, взаимодействие с клиентами в подобном ключе недопустимо, - заявила госпожа Очертина, признав, что на записи действительно голос сотрудника «Почта-банка». - Работник будет уволен.
Кроме того, Ольга Очертина принесла извинения за действия сотрудника.
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