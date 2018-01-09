Путин уволил тысячи полицейских с 1 января

Указом президента РФ под сокращение попадут тысячи сотрудников ГИБДД. Эту информацию официальном подтвердили в самой полиции.

9 января в МВД России официально подтвердили информацию о сокращении 10 тысячи сотрудников ГИБДД. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ вступил в действие с 1 января 2018 года.

- Под сокращение попали сотрудники полиции в ГИБДД и ДПС ГИБДД, численность органов внутренних дел России уменьшиться на 10 тысяч человек, - передаёт заявление полицейского главка корреспондент ИА «DixiNews».

При этом увольнять госавтоинспекторов, которые проводят экзамены в автошколах и регистрируют транспорт, не будут. Сокращение затронет лишь патрульных. Что касается судьбы полицейских, попавших под оптимизацию, то в МВД уже позаботились об этом.

- Желающие будут переведены на другие свободные должности в ОВД, где будет применён и реализован их опыт, - добавили в пресс-службе МВД РФ.