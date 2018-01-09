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Константин Большаков
9 Января, 2018 13:39

В Москве пройдёт марш памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова.
Источник: varlamov.me
#Немцов

#Марш

#Солидарность
Москва, 09 Января - DIXINEWS.

В столице сторонники убитого политика хотят провести марш его памяти. Организатор рассказал о главной цели мероприятия.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что движение «Солидарность», основанное Борисом Немцовым, хочет провести в Москве марш памяти убитого политика. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», мероприятие намечено на 25 февраля. Заявка на проведение марша будет подана в необходимые сроки и с соблюдением всех законных требований, подчеркнул господин Яшин.

- Главное требование марша - привлечь к ответственности заказчиков убийства, - пояснил Илья Яшин. - Маршрут планируется от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля на Большом Москворецком мосту. Летом 2017 года исполнителя преступления Заура Дадаева осудили на 20 лет тюрьмы, его сообщники также получили большие сроки. Заказчик убийства до сих пор не найден.

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