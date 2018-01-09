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Константин Большаков
9 Января, 2018 12:50
В Кремле знали о будущих атаках на базы РФ в Сирии
Военная база РФ в Хмеймиме.
Источник: ria.ru
Москва, 09 Января - DIXINEWS.
В Кремле прокомментировали информацию о недавних нападениях на базу в Хмеймиме. Чиновники догадывались, что просто так боевики не отстанут.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные об атаке террористов на военную базу РФ в Сирии в Хмеймиме. По словам Пескова, Россия располагает достаточным числом военных, чтобы отражать вылазки боевиков.
- Решение о выводе российских военных было принято в связи с тем, что больше нет оснований для крупных наступательных операций, - заявил Дмитрий Песков. - При этом все, в том числе и президент, отдавали отчёт, что вылазки террористов в одночасье не остановятся.
Последнее нападение на российскую базу в Сирии произошло в ночь на 6 января. Боевики запустили летательные дроны с минами на базы в Хмеймиме и Тартусе, но их атака была сорвана.
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