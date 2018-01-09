В Кремле знали о будущих атаках на базы РФ в Сирии

В Кремле прокомментировали информацию о недавних нападениях на базу в Хмеймиме. Чиновники догадывались, что просто так боевики не отстанут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные об атаке террористов на военную базу РФ в Сирии в Хмеймиме. По словам Пескова, Россия располагает достаточным числом военных, чтобы отражать вылазки боевиков.

- Решение о выводе российских военных было принято в связи с тем, что больше нет оснований для крупных наступательных операций, - заявил Дмитрий Песков. - При этом все, в том числе и президент, отдавали отчёт, что вылазки террористов в одночасье не остановятся.

Последнее нападение на российскую базу в Сирии произошло в ночь на 6 января. Боевики запустили летательные дроны с минами на базы в Хмеймиме и Тартусе, но их атака была сорвана.