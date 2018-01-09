Политика

Константин Большаков
9 Января, 2018 11:02

Трамп призвал уважать гимн США и забыл его слова

Дональд Трамп.
Источник: ntv.ru
#Трамп

#США

#гимн
Вашингтон, 09 Января - DIXINEWS.

Дональда Трампа заподозрили в незнании гимна Америки. Инцидент произошёл на футбольном матче.

Президент США Дональд Трамп съездил в Атланту, где побывал на игре университетского футбольного первенства. Незадолго до этого американский лидер заявил, что хочет, чтобы флаг и национальный гимн Соединённых Штатов уважали, и поэтому раскритиковал футболистов, которые отказываются исполнять гимн США стоя. Таким образом спортсмены выступают против расизма в футболе.

Положительный пример Трамп решил показать сам. Однако местные телеканалы опубликовали видеозапись того, как президент США исполняет гимн своей страны перед матчем. На кадрах видно, как глава Белого дома не попадает в слова и иногда запинается.

В самом Вашингтоне произошедшее комментировать не стали. ИА «DixiNews» публикует видео, где Дональд Трамп пытается петь американский гимн.

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