Трамп призвал уважать гимн США и забыл его слова

Дональда Трампа заподозрили в незнании гимна Америки. Инцидент произошёл на футбольном матче.

Президент США Дональд Трамп съездил в Атланту, где побывал на игре университетского футбольного первенства. Незадолго до этого американский лидер заявил, что хочет, чтобы флаг и национальный гимн Соединённых Штатов уважали, и поэтому раскритиковал футболистов, которые отказываются исполнять гимн США стоя. Таким образом спортсмены выступают против расизма в футболе.

Положительный пример Трамп решил показать сам. Однако местные телеканалы опубликовали видеозапись того, как президент США исполняет гимн своей страны перед матчем. На кадрах видно, как глава Белого дома не попадает в слова и иногда запинается.

В самом Вашингтоне произошедшее комментировать не стали. ИА «DixiNews» публикует видео, где Дональд Трамп пытается петь американский гимн.