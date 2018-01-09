|
Константин Большаков
9 Января, 2018 10:24
В ДТП под Челябинском ребёнок вылетел через лобовое стекло
ДТП в Челябинской области.
Источник: dixinews.ru
Челябинск, 09 Января - DIXINEWS.
Под Челябинском произошла ужасная автомобильная авария. Произошедшее попало на видео.
На одной из трасс в Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщили в полиции, водитель «Daewoo Matiz» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115». Удар был такой силы, что из иностранной легковушки через лобовое стекло вылетел ребёнок.
- За семь минут приехала скорая помощь, мы с водителем «Газели» оказали ребёнку первую помощь, - передают слова очевидца произошедшего местные СМИ. - Ребёнок вылетел из детского кресла.
На кадрах записи видеорегистратора видно, что ребёнок, вылетевший через лобовое стекло, спустя несколько секунд после аварии пытается подняться на ноги. По предварительной информации, у него сломан нос.
В обстоятельствах ДТП теперь разбираются полицейские.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия