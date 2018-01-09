В ДТП под Челябинском ребёнок вылетел через лобовое стекло

Под Челябинском произошла ужасная автомобильная авария. Произошедшее попало на видео.

На одной из трасс в Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщили в полиции, водитель «Daewoo Matiz» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115». Удар был такой силы, что из иностранной легковушки через лобовое стекло вылетел ребёнок.

- За семь минут приехала скорая помощь, мы с водителем «Газели» оказали ребёнку первую помощь, - передают слова очевидца произошедшего местные СМИ. - Ребёнок вылетел из детского кресла.

На кадрах записи видеорегистратора видно, что ребёнок, вылетевший через лобовое стекло, спустя несколько секунд после аварии пытается подняться на ноги. По предварительной информации, у него сломан нос.

В обстоятельствах ДТП теперь разбираются полицейские.