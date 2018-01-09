Власть

Константин Большаков
9 Января, 2018 09:51

Медведев нашёл Мутко новую работу

Виталий Мутко и Дмитрий Медведев.
Источник: aif.ru
#Мутко

#Медведев

#туризм
Москва, 09 Января - DIXINEWS.

Виталию Мутко предоставлена новая должность, пока он отстранён от спорта. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации издания, вице-премьер РФ Виталий Мутко теперь глава организационного комитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Сессия ЮНВТО пройдёт в 2019 году на территории Санкт-Петербурга.

Утверждается, что соответствующее распоряжение уже подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Помогать Мутко будут ряд других высокопоставленных чиновников из различных ведомств.

Напомним, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет запретил Мутко пожизненно посещать Олимпиады из-за допингового скандала. Вскоре чиновник покинул и пост руководителя Российского футбольного союза, однако, как утверждается, лишь на полгода.

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