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Константин Большаков
8 Января, 2018 10:02
Медведев ещё раз запретил курить в поездах
Курящая девушка.
Источник: gorodusinsk.ru
Москва, 08 Января - DIXINEWS.
В правительстве РФ дополнили ряд требований к правилам противопожарного режима. Касаются поправки многих моментов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о внесении поправок в правила противопожарного режима. Так, отныне особое внимание будет уделено защите от огня охранных зон железных дорог, территорий неподалёку от автотрасс. Нельзя будет и курить во время уборки зерновых культур и заготовки кормов в хлебных массивах и рядом с ними. Ещё ряд требований также касается сельского хозяйства.
- Принятые решения повысят уровень защищённости земель от пожаров, - отметили в пресс-службе кабинета министров.
Кроме того, как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», отныне запрещено выбрасывать окурки из движущегося автомобильного и железнодорожного транспорта. При этом ранее в пассажирских составах курение уже было запрещено. Теперь же за соблюдением этих правил, вероятно, будут следить ещё внимательнее.
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