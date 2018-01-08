Общество

Константин Большаков
8 Января, 2018 10:02

Медведев ещё раз запретил курить в поездах

Курящая девушка.
Источник: gorodusinsk.ru
#курение

#Дмитрий Медведев

#поезда
Москва, 08 Января - DIXINEWS.

В правительстве РФ дополнили ряд требований к правилам противопожарного режима. Касаются поправки многих моментов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о внесении поправок в правила противопожарного режима. Так, отныне особое внимание будет уделено защите от огня охранных зон железных дорог, территорий неподалёку от автотрасс. Нельзя будет и курить во время уборки зерновых культур и заготовки кормов в хлебных массивах и рядом с ними. Ещё ряд требований также касается сельского хозяйства.

- Принятые решения повысят уровень защищённости земель от пожаров, - отметили в пресс-службе кабинета министров.

Кроме того, как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», отныне запрещено выбрасывать окурки из движущегося автомобильного и железнодорожного транспорта. При этом ранее в пассажирских составах курение уже было запрещено. Теперь же за соблюдением этих правил, вероятно, будут следить ещё внимательнее.

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