Россия покинет ВТО из-за свинины

В России отреагировали на претензии Евросоюза по поводу запрета на импорт свинины. Последствия могут оказаться весьма серьёзными.

Первый заместитель главы экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников заявил, что наша страна может покинуть Всемирную торговую организацию, если Евросоюз удовлетворит иск о взыскании с РФ 1,39 млрд евро. Такую сумму европейские власти требуют за эмбарго на импорт свинины, введённого Москвой.

- Если иск будет удовлетворён, мы должны будем ограничить своё участие в ВТО, может быть даже полностью, - заявил господин Калашников.

Россия отказалась закупать свинину из ЕС в начале 2014 года. Официальной причиной стала вспышка африканской чумы среди этих животных на территории ряда европейских государств.