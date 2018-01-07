Супруга Аршавина устроила дебош на самолёте

Жена известного футболиста устроила скандал на борту самолёта. Из-за неё вылет пришлось задержать.

Алиса Аршавина была снята полицейскими с рейса «Москва-Алма-Ата», сообщили СМИ. Когда самолёт начал выруливать на взлётную полосу, женщина отказалась пристегнуться, а затем и вовсе принялась гулять по салону. На все замечания экипажа она не реагировала.

В результате Алису Аршавину вместе с детьми высадили и передали сотрудникам полиции. Из-за её выходки взлёт был отменён почти на 2 часа.

Наказывать Аршавину не стали - стражи порядка ограничились одной беседой, однако обратно на борт она уже не попала. Последуют ли дальнейшие санкции в отношении женщины (ранее в РФ ужесточили законы против дебоширов на борту) пока неизвестно.