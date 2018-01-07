|
Константин Большаков
7 Января, 2018 14:39
Церковь не верит в исчезновение бедности в России
Патриарх Кирилл.
Источник: minval.az
Москва, 07 Января - DIXINEWS.
Патриарх Кирилл заявил о невозможности искоренения бедности в стране. Но есть один нюанс, который может облегчить их положение.
В эфире телеканала «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своей позиции по поводу бедности в стране. По мнению святейшего, искоренить бедности невозможно, но необходимо сократить разрыв между бедными и богатыми.
- Богатые и бедные будут всегда, но очень важно, чтобы разрыв сокращался, - сказал патриарх Кирилл, отметив, что с расслоением общества не справились даже при социализме.
Бороться с нищетой должно само государство, подчеркнул патриарх.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия