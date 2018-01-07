Экономика

Константин Большаков
7 Января, 2018 14:39

Церковь не верит в исчезновение бедности в России

Патриарх Кирилл.
Источник: minval.az
#церковь

#Кирилл

#бедность
Москва, 07 Января - DIXINEWS.

Патриарх Кирилл заявил о невозможности искоренения бедности в стране. Но есть один нюанс, который может облегчить их положение.

В эфире телеканала «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своей позиции по поводу бедности в стране. По мнению святейшего, искоренить бедности невозможно, но необходимо сократить разрыв между бедными и богатыми.

- Богатые и бедные будут всегда, но очень важно, чтобы разрыв сокращался, - сказал патриарх Кирилл, отметив, что с расслоением общества не справились даже при социализме.

Бороться с нищетой должно само государство, подчеркнул патриарх.

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