Технологии и наука

Алексей Мирный
6 Января, 2018 17:18

В процессорах Intel обнаружена опасная уязвимость с 1995 года

В процессорах Intel обнаружена опасная уязвимость с 1995 года.
Источник: DixiNews
#компьютеры

#Google
За рубежом, 06 Января - DIXINEWS.

Специалисты в области кибербезопасности из корпорации Google сообщили о том, что обнаружили новые уязвимости в микропроцессорах производства компании Intel. Они потенциально могут привести к краже личных данных у пользователей.

Согласно данной информации от Google, обьявлено о двух уязвимостях. Первая затрагивает процессоры Intel, которые выпущенны после 1995 года.

Воспользовавшись данной ошибкой, современные хакеры смогут получить доступ ко всей памяти компьютера, использующего чип от Intel и, значит, похитить данные, содержащиеся в нём.

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