Белоруссия закрывает генконсульство в Украине

Андрей Кобяков - премьер-министр Белоруссии в четверг подписал новое постановление правительства о закрытии генконсульства своей страны в Одессе. Доанный документ уже размещен на официальном портале Совета министров.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет: закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Одесса (Украина)", - говорится в тексте постановления.

О причинах такого решения не сообщается, однако показательно то, что закрыть учреждение предписано до 23 февраля, в который празднуют День защитника отечества - празднование которого в Украине считается враждебным жестом.