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Алексей Мирный
6 Января, 2018 14:04
Белоруссия закрывает генконсульство в Украине
Белоруссия закрывает генконсульство в Украине.
Источник: DixiNews
Минск, 06 Января - DIXINEWS.
Андрей Кобяков - премьер-министр Белоруссии в четверг подписал новое постановление правительства о закрытии генконсульства своей страны в Одессе. Доанный документ уже размещен на официальном портале Совета министров.
"Совет министров Республики Беларусь постановляет: закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Одесса (Украина)", - говорится в тексте постановления.
О причинах такого решения не сообщается, однако показательно то, что закрыть учреждение предписано до 23 февраля, в который празднуют День защитника отечества - празднование которого в Украине считается враждебным жестом.
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