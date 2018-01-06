Политика

Алексей Мирный
6 Января, 2018 14:04

Белоруссия закрывает генконсульство в Украине

Белоруссия закрывает генконсульство в Украине.
Источник: DixiNews
#дипломатия

#Украина

#война
Минск, 06 Января - DIXINEWS.

Андрей Кобяков - премьер-министр Белоруссии в четверг подписал новое постановление правительства о закрытии генконсульства своей страны в Одессе. Доанный документ уже размещен на официальном портале Совета министров.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет: закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Одесса (Украина)", - говорится в тексте постановления.

О причинах такого решения не сообщается, однако показательно то, что закрыть учреждение предписано до 23 февраля, в который празднуют День защитника отечества - празднование которого в Украине считается враждебным жестом.

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