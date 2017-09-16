Финансы

Алексей Мирный
6 Января, 2018 13:04

Венесуэла начала выпуск национальной криптовалюты El Petro

Николас Мадуро - президент Венесуэлы.
Источник: DixiNews
#криптовалюты

#Венесуэла

#валюта
За рубежом, 06 Января - DIXINEWS.

Николас Мадуро - президент Венесуэлы на днях распорядился выпустить 100 млн единиц El Petro - национальной криптовалюты. Об этом он сам сообщил на заседании правительства в пятницу.

"Я распорядился выпустить 100 млн El Petro, законно обеспеченных венесуэльскими нефтяными богатствами", - цитирует Мадуро на своем сайте телеканал teleSUR. "Каждый El Petro будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти", - добавил он.сказал Мадуро

По словам венесуэльского президнта, 14 января должна состоится общая встреча всех майнеров - тех кто займется добычей (от англ. mining) новой криптовалюты.

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