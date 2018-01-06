У Натальи Поклонской осталось гражданство Украины

В Киеве спорят о том, почему у Натальи Поклонской сохранилось гражданство Украины. Речь идёт о возможной ошибке.

В эфире телеканала «NewsOne» депутат Верховной Рады Сергей Лещенко раскритиковал миграционную службу своей страны за то, что ныне депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская всё ещё числится украинской гражданкой. По словам господина Лещенко, он послал запрос в ведомство, и получил странный ответ.

- У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины, о двойном гражданстве, - посетовал украинский депутат.

Напомним, сама Поклонская, проработав в прокуратуре Украины 12 лет, после присоединения Крыма стала главой прокуратуры полуострова. В 2016 году она были избрана депутатом Госдумы. В Украине против Натальи Поклонской возбуждено уголовное дело за государственную измену.