В Подмосковье дети погибли в результате ДТП

Тяжёлая автокатастрофа произошла в Московской области. Среди погибших оказались дети.

6 января в ГУ МВД по Московской области сообщили об автомобильной аварии, произошедшей на западе региона. 5 января около 21:30 часа на Тишинском шоссе произошло столкновение трёх автомобилей.

- Столкнулись «Mercedes», «Honda» и «УАЗ», лоб в лоб, это произошло на повороте на кладбище на Тишинском шоссе, ранены пять человек, - заявили в полиции.

Ещё три человека, среди которых двое детей, получили смертельные ранения. Информация о трагедии уточняется.

Как уточнил корреспондент ИА «DixiNews», авария произошла в городском округе Руза, деревня Тишино. В результате ДТП движение по трассе перекрыто не было. Информацию о пострадавших подтвердили в региональном МЧС.