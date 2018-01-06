ДТП

Константин Большаков
6 Января, 2018 12:21

В Подмосковье дети погибли в результате ДТП

Автомобиль скорой медицинской помощи.
Источник: iz.ru
#ДТП

#дети

#Подмосковье
Москва, 06 Января - DIXINEWS.

Тяжёлая автокатастрофа произошла в Московской области. Среди погибших оказались дети.

6 января в ГУ МВД по Московской области сообщили об автомобильной аварии, произошедшей на западе региона. 5 января около 21:30 часа на Тишинском шоссе произошло столкновение трёх автомобилей.

- Столкнулись «Mercedes», «Honda» и «УАЗ», лоб в лоб, это произошло на повороте на кладбище на Тишинском шоссе, ранены пять человек, - заявили в полиции.

Ещё три человека, среди которых двое детей, получили смертельные ранения. Информация о трагедии уточняется.

Как уточнил корреспондент ИА «DixiNews», авария произошла в городском округе Руза, деревня Тишино. В результате ДТП движение по трассе перекрыто не было. Информацию о пострадавших подтвердили в региональном МЧС.

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