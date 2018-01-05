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Алексей Мирный
5 Января, 2018 18:30
Dow Jones превысил исторический максимум
Dow Jones превысил исторический максимум.
Источник: AP Photo
За рубежом, 05 Января - DIXINEWS.
Dow Jones - американский промышленный фондовый индекс, впервые в истории превысил показатель в 25 тыс.пунктов по итогам торгов в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже. Такую информацию сообщили на телеканале CNBC.
Предыдущего психологического уровня в 24 тыс. пунктов Dow Jones смог достигнуть 30 ноября 2017 года. По мнению специалистов, индекс продолжит расти.
"Еще год назад мысль о том, что Dow Jones может достигнуть 25 тыс. пунктов, казалось дикой", - цитирует СМИ слова Стива Клауссена - вице-президента нью-йоркской финансовой компании E-Trade. К таким результатам, по его мнению, привели неплохие показатели занятости в США.
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