Банк России упростит финансовый контроль предпринимателей

С 1 марта Банк России намерен упростить требования по предоставлению документации для российских экспортеров при оформлении операций с валютой. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 5 января.

"Уполномоченные банки не будут требовать от российских предпринимателей - экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о валютных операциях. Такие изменения предусмотрены инструкцией Банка России, цель которой - снизить нагрузку на бизнес в части оформления документов валютного контроля. Инструкция вступает в силу с 1 марта 2018 года", - говорится в сообщении банка.

Данная новость является весьма положительной для многих коммерческих компаний ведущих свою деятельность с зарубежными покупателями.