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Алексей Мирный
5 Января, 2018 20:03
Банк России упростит финансовый контроль предпринимателей
Банк России упростит финансовый контроль предпринимателей.
Источник: DixiNews
Московская область, 05 Января - DIXINEWS.
С 1 марта Банк России намерен упростить требования по предоставлению документации для российских экспортеров при оформлении операций с валютой. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 5 января.
"Уполномоченные банки не будут требовать от российских предпринимателей - экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о валютных операциях. Такие изменения предусмотрены инструкцией Банка России, цель которой - снизить нагрузку на бизнес в части оформления документов валютного контроля. Инструкция вступает в силу с 1 марта 2018 года", - говорится в сообщении банка.
Данная новость является весьма положительной для многих коммерческих компаний ведущих свою деятельность с зарубежными покупателями.
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