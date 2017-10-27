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Алексей Мирный
5 Января, 2018 21:51
Apple заявил об угрозах безопасности в своих продуктах
Apple заявил об угрозах безопасности в своих продуктах.
Источник: DixiNews
За рубежом, 05 Января - DIXINEWS.
Корпорация электроники Apple заявила, что обнаружила угрозы безопасности, их название Meltdown и Spectre, которым подвержены все существующие iMac,а также устройства на мобильной операционной системе iOS.
"Эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы. Опасности подвержены все модели Mac и устройства на операционной системе iOS", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте корпорации 4 января.
Специалисты компании уточнили, что на данный момент не выявлено вредоносное ПО, использующие данные уязвимости. Также, в заявлении Apple указывается, что Meltdown не подвержены часы Apple Watch.
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