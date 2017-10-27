Apple заявил об угрозах безопасности в своих продуктах

Apple заявил об угрозах безопасности в своих продуктах.

Корпорация электроники Apple заявила, что обнаружила угрозы безопасности, их название Meltdown и Spectre, которым подвержены все существующие iMac,а также устройства на мобильной операционной системе iOS.

"Эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы. Опасности подвержены все модели Mac и устройства на операционной системе iOS", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте корпорации 4 января.

Специалисты компании уточнили, что на данный момент не выявлено вредоносное ПО, использующие данные уязвимости. Также, в заявлении Apple указывается, что Meltdown не подвержены часы Apple Watch.