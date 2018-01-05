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Константин Большаков
5 Января, 2018 12:22
В Москве полицейский устроил смертельное ДТП
ДТП.
Источник: tvc.ru
Москва, 05 Января - DIXINEWS.
В Новой Москве полицейский насмерть сбил юношу. Идёт разбирательство случившегося.
На 41-м километре МКАД сотрудник полиции насмерть задавил 20-летнего парня. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Как стало известно, страж порядка в свободное от службы время ехал на Mazda и в результате сбил молодого человека. Последний пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
- От полученных травм пешеход скончался на месте, - отметили в столичной полиции. - В момент ДТП полицейский был трезв.
Сейчас по факту трагедии ведётся проверка.
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