В Москве полицейский устроил смертельное ДТП

В Новой Москве полицейский насмерть сбил юношу. Идёт разбирательство случившегося.

На 41-м километре МКАД сотрудник полиции насмерть задавил 20-летнего парня. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Как стало известно, страж порядка в свободное от службы время ехал на Mazda и в результате сбил молодого человека. Последний пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

- От полученных травм пешеход скончался на месте, - отметили в столичной полиции. - В момент ДТП полицейский был трезв.

Сейчас по факту трагедии ведётся проверка.