Стало известно о масштабных сокращениях в 2018 году

В наступившем году сразу ряд профессий попадёт под сокращение. Связано это с автоматизацией рабочего процесса.

«Российская газета» сообщила, что аналитики подготовили список самых бесперспективных профессий в 2018 году. Так, рискуют остаться без работы операторы колл-центров, бухгалтеры начального уровня, страховые агенты, операторы ввода информации, модераторы и юристы низкой квалификации - их труд будет автоматизирован.

Кроме того, под угрозой карьера людей, связавших свой труд с обслуживанием криптовалют.

При этом известно стало и о тех профессиях, кто может не опасаться увольнения. В частности, это касается курьеров, водителей, специалистов ретейла и ресторанного бизнеса.