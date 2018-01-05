Экономика

Константин Большаков
5 Января, 2018 11:55

Стало известно о масштабных сокращениях в 2018 году

Рабочие места в колл-центре.
Источник: dixinews.ru
#работа

#экономика

#сокращения
Москва, 05 Января - DIXINEWS.

В наступившем году сразу ряд профессий попадёт под сокращение. Связано это с автоматизацией рабочего процесса.

«Российская газета» сообщила, что аналитики подготовили список самых бесперспективных профессий в 2018 году. Так, рискуют остаться без работы операторы колл-центров, бухгалтеры начального уровня, страховые агенты, операторы ввода информации, модераторы и юристы низкой квалификации - их труд будет автоматизирован.

Кроме того, под угрозой карьера людей, связавших свой труд с обслуживанием криптовалют.

При этом известно стало и о тех профессиях, кто может не опасаться увольнения. В частности, это касается курьеров, водителей, специалистов ретейла и ресторанного бизнеса.

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