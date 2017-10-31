Кабмин рассмотрит законопроект о недрах Крыма

Дмитрий Медведев - Премьер-министр России подписал недавно новое распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона, о введении в России нового порядка регистрации лицензии на пользование недрами при переходе их в состав РФ.

Данный документ уже опубликован на сайте правительства. Теперь его рассмотрят в госдуме и возможно примут с соответствующими поправками. Данный документ призван урегулировать правовые отношения в Крыму.

"В целях лицензирования участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях и лицензии, на которые были выданы официальными органами Украины, законопроектом предлагается установить, что право пользования такими участками недр будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.