Экономика

Алексей Мирный
4 Января, 2018 18:49

Между Белоруссией и Россией намерены упразднить роуминг

Между Белоруссией и Россией намерены упразднить роуминг.
Источник: DixiNews
#телефон

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#мобильнаясвязь
Минск, 04 Января - DIXINEWS.

Возможность отменить роуминг между Белоруссией и Россией может потребовать проработки органами и операторами электросвязи, результатом могла бы стать подготовка нужной дорожной карты.

Такое заявление сделал Сергей Попков - министр связи и информатизации Белоруссии.

"Одним из механизмов реализации отмены роуминга может являться формирование общей дорожной карты, в рамках которой операторы электросвязи Беларуси и России будут совместно осуществлять практическую реализацию мероприятий", - сказал Попков в интервью, опубликованном на официальном ресурсе минсвязи.

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