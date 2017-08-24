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Алексей Мирный
4 Января, 2018 18:49
Между Белоруссией и Россией намерены упразднить роуминг
Между Белоруссией и Россией намерены упразднить роуминг.
Источник: DixiNews
Минск, 04 Января - DIXINEWS.
Возможность отменить роуминг между Белоруссией и Россией может потребовать проработки органами и операторами электросвязи, результатом могла бы стать подготовка нужной дорожной карты.
Такое заявление сделал Сергей Попков - министр связи и информатизации Белоруссии.
"Одним из механизмов реализации отмены роуминга может являться формирование общей дорожной карты, в рамках которой операторы электросвязи Беларуси и России будут совместно осуществлять практическую реализацию мероприятий", - сказал Попков в интервью, опубликованном на официальном ресурсе минсвязи.
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