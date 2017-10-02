"Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% в минувшем году

Корпорация "Газпром" в минувшем году смогла увеличить добычу природного газа на 12,4%, она составила 472 млрд кубометров, а экспорт в Европу - на 8,1%, то есть до 193,6 млрд кубометров.

Об этом сегодня в четверг сообщил Алексей Миллер - председатель правления "Газпрома".

"В 2017 году, по оперативным данным, "Газпром" добыл 471 млрд куб. м газа - на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 млрд куб. м", - отметил Миллер. Он также резюмировал, что "2017 год стал годом новых экспортных рекордов "Газпрома"".