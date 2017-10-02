Энергетика

Алексей Мирный
4 Января, 2018 16:12

"Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% в минувшем году

"Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% в минувшем году.
Источник: DixiNews
#газпром

#рекорд

#ресурсы
Московская область, 04 Января - DIXINEWS.

Корпорация "Газпром" в минувшем году смогла увеличить добычу природного газа на 12,4%, она составила 472 млрд кубометров, а экспорт в Европу - на 8,1%, то есть до 193,6 млрд кубометров.

Об этом сегодня в четверг сообщил Алексей Миллер - председатель правления "Газпрома".

"В 2017 году, по оперативным данным, "Газпром" добыл 471 млрд куб. м газа - на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 млрд куб. м", - отметил Миллер. Он также резюмировал, что "2017 год стал годом новых экспортных рекордов "Газпрома"".

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