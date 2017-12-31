В Москве скончался заслуженный артист России

В столице умер заслуженный артист России Александр Шаврин. Он страдал от тяжёлой болезни.

30 декабря на 58-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Александр Шифрин, сообщили представители Московского академического театра им. Маяковского.

- После продолжительной болезни умер Александр Шаврин, - передаёт корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на заявление театра.

Дата прощания с артистом неизвестна.

Большую часть жизни Александр Шаврин, родившийся 16 декабря 1960 года, посвятил театру имени Маяковского. Также он сыграл в фильмах «Адмирал», «Водитель для Веры» и «Мёртвые души».