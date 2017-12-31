Криминал

Константин Большаков
31 Декабря, 2017 11:46

Расстрелявший двух человек на Красной площади задержан

Новорижское шоссе.
Источник: ridus.ru
#Краснаяплощадь

#стрельба

#полиция
Москва, 31 Декабря - DIXINEWS.

Сотрудники полиции задержали преступника, устроившего стрельбу в центре Москвы. Он не хотел сдаваться властям.

Утром 31 декабря на Новорижском шоссе сотрудники полиции остановили машину, которой управлял подозреваемый в стрельбе у Красной площади. В ходе задержания злоумышленник причинил себе телесные повреждения, однако стражи порядка успели его остановить и вызвали скорую помощь.

После оказания медицинской помощи с подозреваемым будут проведены следственные действия.

Напомним, инцидент произошёл вечером 30 декабря на Никольской улице. Мужчина поссорился с двумя оппонентами, в которых произвёл выстрелы. Пострадавшие получили тяжёлые травмы.

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