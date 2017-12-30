|
Константин Большаков
30 Декабря, 2017 15:54
Путин и Трамп созвонились в канун Нового года
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: gdb.voanews.com
Москва, 30 Декабря - DIXINEWS.
Российский и американский президент поговорили по телефону в канун Нового года. Они обменялись не только поздравлениями.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с Рождеством и Новым годом американского коллегу Дональда Трампа. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», политики успели обменяться мнениями по поводу отношений двух стран.
- По убеждению российского лидера, в нынешней международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано ради укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозу, - сообщили в Кремле.
Владимир Путин напомнил Дональду Трампу важность того, чтобы отношения между РФ и США строились на основах равноправия и взаимного уважения.
- Только так можно построить долгосрочное прагматичное сотрудничество, - подчеркнул Путин.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия