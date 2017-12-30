Власть

Константин Большаков
30 Декабря, 2017 15:54

Путин и Трамп созвонились в канун Нового года

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: gdb.voanews.com
#Путин

#Трамп

#США
Москва, 30 Декабря - DIXINEWS.

Российский и американский президент поговорили по телефону в канун Нового года. Они обменялись не только поздравлениями.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с Рождеством и Новым годом американского коллегу Дональда Трампа. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», политики успели обменяться мнениями по поводу отношений двух стран.

- По убеждению российского лидера, в нынешней международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано ради укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозу, - сообщили в Кремле.

Владимир Путин напомнил Дональду Трампу важность того, чтобы отношения между РФ и США строились на основах равноправия и взаимного уважения.

- Только так можно построить долгосрочное прагматичное сотрудничество, - подчеркнул Путин.

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