Верховный суд решил судьбу Навального на выборах президента

В Верховном суде рассмотрели иск Алексея Навального о его недопуске на выборы президента. Ранее ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации.

В Верховном суде рассмотрели жалобу оппозиционера Алексея Навального по поводу отказа Центризбиркома в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на юриста политика Ивана Жданова, суд отказал в удовлетворении иска.

По мнению представителей ЦИК, участвовавших в судебном заседании, Навального нельзя регистрировать на выборы главы государства, так как у него имеется непогашенная судимость. Тем не менее, адвокаты политика готовятся обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 25 декабря ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации на выборах. В ответ на это оппозиционер призвал своих сторонников бойкотировать выборы. В свою очередь в Кремле на это пообещали проверить высказывания Навального на соответствие законодательству РФ.