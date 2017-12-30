Политика

Константин Большаков
30 Декабря, 2017 15:30

Верховный суд решил судьбу Навального на выборах президента

Верховный суд РФ.
Источник: business-vector.info
#Навальный

#выборыпрезидента

#Верховныйсуд
Москва, 30 Декабря - DIXINEWS.

В Верховном суде рассмотрели иск Алексея Навального о его недопуске на выборы президента. Ранее ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации.

В Верховном суде рассмотрели жалобу оппозиционера Алексея Навального по поводу отказа Центризбиркома в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на юриста политика Ивана Жданова, суд отказал в удовлетворении иска.

По мнению представителей ЦИК, участвовавших в судебном заседании, Навального нельзя регистрировать на выборы главы государства, так как у него имеется непогашенная судимость. Тем не менее, адвокаты политика готовятся обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 25 декабря ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации на выборах. В ответ на это оппозиционер призвал своих сторонников бойкотировать выборы. В свою очередь в Кремле на это пообещали проверить высказывания Навального на соответствие законодательству РФ.

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