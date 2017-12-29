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Константин Большаков
29 Декабря, 2017 19:11
Путин оказался популярнее Навального среди россиян
Хэштег.
Источник: geek-nose.com
, 29 Декабря - DIXINEWS.
Практически самым популярным человеком в 2017 году в России оказался глава государства. Об этом свидетельствуют упоминания в соцсетях.
«Вконтакте» подвела итоги уходящего года, составив рейтинг самых популярных персон среди своих пользователей. Подсчёт вёлся по #хэштегам, которые позволяют найти в поиске любое имя или событие. И, как оказалось, самым популярным человеком среди россиян был президент РФ Владимир Путин. Всего лишь шестое место занял оппозиционер Алексей Навальный.
Также в пятёрку рейтинга попали президент США Дональд Трамп, два рэпера Баста и Face, и певец Егор Крид.
- Владимира Путина пользователи социальной сети упомянули около 7 млн раз, тогда как Алексея Навального всего 2,2 млн раз, - уточнили представители «Вконтакте».
Что же касается самых обсуждаемых событий, то ими стали игры футбольного клуба Спартак, военная операция РФ в Сирии и Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Южной Корее.
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