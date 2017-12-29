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Константин Большаков
29 Декабря, 2017 18:48
Число пострадавших при теракте в Питере значительно выросло
Помещение больницы.
Источник: vt-inform.ru
, 29 Декабря - DIXINEWS.
В Санкт-Петербурге продолжает расти количество пострадавших при взрыве в «Перекрёстке». В больницу попали ещё несколько людей.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о том, что в больницы города обратились ещё четыре человека, которые получили ранения при взрыве в магазине «Перекрёсток» по Кондратьевскому проспекту. Общее количество пострадавших достигло 18 человек, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
Произошедшее Владимир Путин признал террористическим актом. Выступая перед офицерами, воевавшими в Сирии, он рассказал, что дал российским спецслужбам уничтожать террористов при задержании, если действия бандитов будут угрожать жизни людей.
Теракт произошёл 27 декабря около 18:30 часов. Сначала правоохранители назвали случившееся покушением на убийство. Погибших не было.
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