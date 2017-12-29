Число пострадавших при теракте в Питере значительно выросло

В Санкт-Петербурге продолжает расти количество пострадавших при взрыве в «Перекрёстке». В больницу попали ещё несколько людей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о том, что в больницы города обратились ещё четыре человека, которые получили ранения при взрыве в магазине «Перекрёсток» по Кондратьевскому проспекту. Общее количество пострадавших достигло 18 человек, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Произошедшее Владимир Путин признал террористическим актом. Выступая перед офицерами, воевавшими в Сирии, он рассказал, что дал российским спецслужбам уничтожать террористов при задержании, если действия бандитов будут угрожать жизни людей.

Теракт произошёл 27 декабря около 18:30 часов. Сначала правоохранители назвали случившееся покушением на убийство. Погибших не было.