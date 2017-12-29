Спорт

Константин Большаков
29 Декабря, 2017 15:34

МОК одобрил трёхцветную форму для олимпийской сборной РФ

Форма олимпийской сборной РФ до санкций МОК.
Источник: sport-express.ru
#олимпиада2018

#сборнаяроссии

#Олимпийскиеигры
, 29 Декабря - DIXINEWS.

Стали известны цвета, из которых будет состоять форма российских олимпийцев. Госсимволика отсутствует полностью.

В Международном олимпийском комитете одобрили три цвета для формы спортсменов из России. Это серый, белый и красный. Об этом рассказали в компании-изготовителе формы «Zasport».

- Пришлось убрать российский триколор, герб и логотип ОКР, - рассказали в компании. - Вместо них будет эмблема команды олимпийских спортсменов из России.

При этом новые требования МОК привели к тому, что с формой придётся работать заново и перешивать её. Впрочем, дизайн моделей останется без изменений.

Напомним, санкции в отношении олимпийской сборной РФ приняли в связи с допинговым скандалом. Отечественные спортсмены всё же приняли решение ехать на Олимпиаду 2018, согласившись с отсутствием символики страны на Играх в Южной Корее.

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