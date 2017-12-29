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Константин Большаков
29 Декабря, 2017 15:34
МОК одобрил трёхцветную форму для олимпийской сборной РФ
Форма олимпийской сборной РФ до санкций МОК.
Источник: sport-express.ru
, 29 Декабря - DIXINEWS.
Стали известны цвета, из которых будет состоять форма российских олимпийцев. Госсимволика отсутствует полностью.
В Международном олимпийском комитете одобрили три цвета для формы спортсменов из России. Это серый, белый и красный. Об этом рассказали в компании-изготовителе формы «Zasport».
- Пришлось убрать российский триколор, герб и логотип ОКР, - рассказали в компании. - Вместо них будет эмблема команды олимпийских спортсменов из России.
При этом новые требования МОК привели к тому, что с формой придётся работать заново и перешивать её. Впрочем, дизайн моделей останется без изменений.
Напомним, санкции в отношении олимпийской сборной РФ приняли в связи с допинговым скандалом. Отечественные спортсмены всё же приняли решение ехать на Олимпиаду 2018, согласившись с отсутствием символики страны на Играх в Южной Корее.
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