Власть

Константин Большаков
29 Декабря, 2017 13:50

В Кремле рассказали о главных разочарованиях года

Дмитрий Песков.
Источник: novorossia.su
#Кремль

#США

#Украина
Москва, 29 Декабря - DIXINEWS.

В Кремле озвучили, что можно считать разочарованиями года. Темы вполне ожидаемые.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами ответил на вопросы по поводу того, что в Кремле могут назвать главными разочарованиями уходящего 2017 года. Господин Песков назвал сразу две вещи.

Во-первых, речь идёт о состоянии российско-американских отношений.

- Позиция США по России не может не вызывать сожаления, - заявил Песков.

Второе разочарование для Кремля - реализация Минских соглашений по поводу конфликта в Украине, а точнее их нереализация.

- Можно только выразить сожаление в связи с тем, что минские договорённости по-прежнему находятся в подвисшем состоянии, - резюмировал представитель Кремля.

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