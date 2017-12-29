В Кремле рассказали о главных разочарованиях года

В Кремле озвучили, что можно считать разочарованиями года. Темы вполне ожидаемые.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами ответил на вопросы по поводу того, что в Кремле могут назвать главными разочарованиями уходящего 2017 года. Господин Песков назвал сразу две вещи.

Во-первых, речь идёт о состоянии российско-американских отношений.

- Позиция США по России не может не вызывать сожаления, - заявил Песков.

Второе разочарование для Кремля - реализация Минских соглашений по поводу конфликта в Украине, а точнее их нереализация.

- Можно только выразить сожаление в связи с тем, что минские договорённости по-прежнему находятся в подвисшем состоянии, - резюмировал представитель Кремля.