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Константин Большаков
29 Декабря, 2017 13:50
В Кремле рассказали о главных разочарованиях года
Дмитрий Песков.
Источник: novorossia.su
Москва, 29 Декабря - DIXINEWS.
В Кремле озвучили, что можно считать разочарованиями года. Темы вполне ожидаемые.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами ответил на вопросы по поводу того, что в Кремле могут назвать главными разочарованиями уходящего 2017 года. Господин Песков назвал сразу две вещи.
Во-первых, речь идёт о состоянии российско-американских отношений.
- Позиция США по России не может не вызывать сожаления, - заявил Песков.
Второе разочарование для Кремля - реализация Минских соглашений по поводу конфликта в Украине, а точнее их нереализация.
- Можно только выразить сожаление в связи с тем, что минские договорённости по-прежнему находятся в подвисшем состоянии, - резюмировал представитель Кремля.
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