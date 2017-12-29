Политика

Константин Большаков
29 Декабря, 2017 13:02

Выяснилось, где и с кем встретит Новый год Владимир Путин

Владимир Путин.
Источник: sarbc.ru
#Путин

#новыйгод

#Кремль
, 29 Декабря - DIXINEWS.

В Кремле рассказали, где и с кем будет встречать Новый год Владимир Путин. Традициям президент изменять не собирается.

Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год дома. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где и с кем российский лидер собирается встречать наступающий 2018 год.

- Традиционно, он его встречает дома, в кругу родных, близких, и друзей, - сказал Песков.

Господин Песков подчеркнул, что Новый год - семейный праздник для Владимира Путина. Конечно же, если иначе не выпадет рабочий график.

- В этом году будет так же традиционно, - добавил Песков.

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