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Константин Большаков
29 Декабря, 2017 13:02
Выяснилось, где и с кем встретит Новый год Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: sarbc.ru
, 29 Декабря - DIXINEWS.
В Кремле рассказали, где и с кем будет встречать Новый год Владимир Путин. Традициям президент изменять не собирается.
Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год дома. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где и с кем российский лидер собирается встречать наступающий 2018 год.
- Традиционно, он его встречает дома, в кругу родных, близких, и друзей, - сказал Песков.
Господин Песков подчеркнул, что Новый год - семейный праздник для Владимира Путина. Конечно же, если иначе не выпадет рабочий график.
- В этом году будет так же традиционно, - добавил Песков.
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