Выяснилось, где и с кем встретит Новый год Владимир Путин

В Кремле рассказали, где и с кем будет встречать Новый год Владимир Путин. Традициям президент изменять не собирается.

Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год дома. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, где и с кем российский лидер собирается встречать наступающий 2018 год.

- Традиционно, он его встречает дома, в кругу родных, близких, и друзей, - сказал Песков.

Господин Песков подчеркнул, что Новый год - семейный праздник для Владимира Путина. Конечно же, если иначе не выпадет рабочий график.

- В этом году будет так же традиционно, - добавил Песков.